Подписаться на уведомления
 

Путин: «Медведев был самостоятельным президентом»

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешний премьер Дмитрий Медведев в период своего президентства полностью и самостоятельно исполнял все должностные обязанности.

Медведев являлся президентом России с 2008 по 2012 год, председателем правительства при нем был Путин.

«Я работал много и в целом весьма успешно, но президентом России был другой человек. И я знаю, как у нас в стране, как за рубежом это время оценивали. Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом», — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме на телеканале Showtime, передает РИА Новости.

1200 просмотров


Старости
Экс-футболист «Нефтчи» погиб в автокатастрофе
Экс-футболист «Нефтчи» погиб в автокатастрофе «Он так хотел остаться в Баку…» Видео
Наша погода
Сегодня 21° / 17°
14 Июн 25° / 18°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 27° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9053 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Эрдоган: «Независимость Курдистана станет ошибкой»
Репетиторы будут работать при вузах
На главных улицах Баку снижена скорость движения
Роберт Просинечки поставил точку в вопросе перехода в «Бурсаспор»
На Азербайджан надвигается новая катастрофа: детская смертность наше исследование, статья первая
Баку предупредил участников конференции в оккупированном Карабахе
Трамп и Эрдоган обсудят катарский кризис
Дожди прекратятся в среду Прогноз синоптиков
Массовое отравление детей в Сумгаите. Как это было наши звонки
Пакистанца приговорили к смертной казни за богохульство
Fitch допустило понижение рейтингов Катара
Путин: «Медведев был самостоятельным президентом»
Ильхам Алиев: «Армянские зверства были совершены против всего мусульманского мира»
Доллар незначительно подорожал
Дело Лапшина передано в суд
Пойдет ли узбекский газ через Азербайджан?
В Баку пропала 18-летняя девушка
Мать искалеченного армянского солдата начала голодовку
Названы самые богатые писательницы мира
Путин рассказал о своих погибших братьях
Послы исламских стран на приеме у Ильхама Алиева фото
Родственница Асада попросила убежище в Германии
Перестрелка в Мюнхене: ранен полицейский
Взрыв у британской военной базы на Кипре
Назван худший в мире аэропорт
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться