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Пакистанца приговорили к смертной казни за богохульство

 

В Пакистане мужчину приговорили к смертной казни за «богохульные комментарии» в Facebook. Об этом сообщает The Verge.

Таймур Раза был осужден за публикацию негативных комментариев в адрес религиозных деятелей, в том числе в адрес Пророка Мухаммеда. Раза вступил в диалог об исламе с другим мужчиной, который оказался правительственным агентом. Осужденный стал пятнадцатым задержанным правительством по обвинению в богохульстве за последний год.

В Пакистане богохульство является уголовным преступлением и карается смертной казнью.

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