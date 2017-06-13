Результаты анализов у госпитализированных в сумгаитских клиниках детей из поселка Г.З. Тагиева (бывший Насосный) показали инфицирование кишечным вирусом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, причиной ухудшения здоровья 136 детей стал ротавирус, обнаруженный у всех заболевших. В данное время 46 детей проходят лечение в детской больнице Сумгаита. По месту жительства всех инфицированных предприняты санитарно-профилактические мероприятия.

В детской больнице Сумгаита сообщили, что состояние госпитализированных детей средней тяжести. Лечение продолжается, осложнений нет, сказали в приемном отделении больницы.

В то же время ОАО «Азерсу» полностью исключает попадание канализационных вод в питьевые резервуары и водопроводы, что некоторые СМИ назвали причиной заражения детей в поселках Г.З. Тагиева и соседствующем с ним.

По словам главы пресс-службы «Азерсу» Анара Джабраиллы, никаких аварий на линиях канализации в районе этих поселений не было.

Вода в этот и расположенные рядом поселки поступает по Шолларскому водопроводу. Бактериологические анализы воды показали полное соответствие стандартам безопасности по всем показателям, отметил он.

Однако в этом инциденте есть немаловажный момент. Как произошло, что инфицированными оказались только дети? Массового обращения взрослых с недомоганиями, похожими на кишечную инфекцию, не было.

Именно поэтому главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев считает, что причиной массового инфицирования стало все же затекание сточных вод в водопровод.

«Скорее всего, канализационные стоки попали не в основную, а в распределительную линию поселка Г.З. Тагиева. Заражение ротавирусом произошло в разных кварталах поселка. Заболели дети 2-7 лет, которые, играя во дворе, пили воду прямо из-под крана. Взрослые просто не потребляли некипячёную воду, иначе у них тоже появились бы признаки заражения ротавирусом.

Сейчас санитарные службы предпринимают активные профилактические меры. Хотя исследования показали, что поступающая в поселок и кварталы Сумгаита вода безопасна, все же какое-то время врачи рекомендуют пить бутилированную или кипяченую воду. Подобный случай может произойти в любой точке мира. Даже родниковая вода не гарантирована от попадания сточных вод.

Сегодня очаг заражения локализован, угрозы жизни находящихся на излечении 46 детей нет», — отметил И.Агаев.

Ротавирус у детей относится к так называемым болезням грязных рук. Возбудитель передается от больного человека или клинически здорового носителя контактно-бытовым путем, а также через обсемененные продукты питания, то есть фекально-оральным путем. Заболеть ротавирусом человек может в любом возрасте, но у взрослых симптоматика обычно стертая.

Попав в организм, ротавирус активно размножается в клетках слизистых оболочек желудка, а также тонкого и толстого кишечника. Поражение слизистой проявляется ее воспалением — гастроэнтеритом, в результате которого нарушается процесс пищеварения.

Другим примечательным моментом в этом инциденте было стремительное распространение через сети анонимного аудиообращения, которое стало причиной некоторой паники среди чувствительных ко всякого рода апокалиптическим слухам граждан.

Так, некоторые жители Сумгаита и Баку бросились скупать бутилированную воду. Социальные сети заполнили и утверждения об армянской диверсии, целью которой было отравление Куры и Аракса. Блогеры истерично призывали не только не пить воду из кранов, но даже и душ не принимать.

К сожалению, массовое сознание быстро поддается такого рода фейкам.

В 90-е годы кто-то пустил слух о том, что в Грузию привезли загрязненную радиацией соль из Украины. Буквально за считанные часы из окон домов грузинской столицы на улицу высыпали килограммы соли.

В случае с заражением в поселке Тагиева, благодаря быстрой реакции СМИ, удалось избежать массовой паники и необоснованных страхов.