Трамп и Эрдоган обсудят катарский кризис

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудят ситуацию вокруг Катара, сказал во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Наш президент в ближайшие дни проведет телефонный разговор с президентом Трампом. В ходе разговора стороны обсудят ситуацию в Катаре», — цитирует Чавушоглу газета Hurriyet.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские Острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути, Сенегал отозвал своего посла в Катаре.