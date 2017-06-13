Баку предупредил участников конференции в оккупированном Карабахе

МИД Азербайджана призвал иностранные государства предостеречь своих граждан от превращения в инструмент в руках Армении в целях поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

14-17 сентября на оккупированных Арменией азербайджанских территориях планируется проведение мероприятия с участием молодых специалистов якобы для обсуждения проблем и перспектив признания незаконного режима, созданного на азербайджанских территориях.

Как правило, участниками таких мероприятий становятся граждане Армении и несколько представителей зарубежных стран армянского происхождения, сказал Гаджиев.

По словам официального представителя МИД, истинной целью армянской стороны является политическая провокация, поощрение незаконного режима, использование приглашенных участников в качестве инструмента для политической пропаганды.

МИД Азербайджана призывает приглашенных на это мероприятие иностранных граждан не поддаваться подобной лжи, не становиться инструментом армянской пропаганды, уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, сказал официальный представитель.

Незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджана предусматривает юридическую ответственность, добавил Гаджиев.