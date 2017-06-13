Младенческая и детская смертность всегда считалась «чутким барометром» социального благополучия общества, по уровню которой, равно как и по продолжительности жизни, оценивают общее состояние здоровья и качество жизни населения, а также уровень социально-экономического развития и благополучия общества. В совокупности с уровнем материнской смертности он указывает на состояние репродуктивного здоровья населения, а также на состояние служб родовспоможения, педиатрии.

При этом важным показателем смертности и одновременно качества жизни является коэффициент младенческой смертности - число умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся живыми. В Азербайджане в отличие от общего коэффициента смертности населения, который на протяжении двух последних десятилетий держится примерно на одном уровне, коэффициент младенческой смертности снижался вплоть по 2014 год включительно.

Наблюдающееся улучшение статистики коэффициента младенческой смертности вряд ли можно объяснить улучшением качества учета и постепенным переходом на международный стандарт в определении живорождения. Хотя нельзя исключить целый ряд других объективных и субъективных факторов, которые мы попробуем объяснить.

Что показывает статистика?

Прежде чем обратиться к статистике младенческой смертности, о мотивах побудивших нас обратиться к этой острой проблематике. Дело в том, что младенческая смертность характеризует смертность детей на первом году жизни, которая намного превышает показатель смертности в большинстве возрастов: ее вероятность в этот период времени сопоставима с вероятностью смерти лиц, достигших 55 лет.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на долю новорожденных в среднем в мире приходится 40% всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет. В Азербайджане же, по данным Госкомстата, этот показатель, хоть и сохранял стабильность в 1990-2000 годах, но значительно превышал среднемировой уровень и колебался в пределах 55-56%. Затем этот коэффициент начал расти и к 2015 году составил уже 85%. За этот же период смертность на первой неделе жизни среди младенцев, из общего числа умерших в возрасте до одного года, возросла с 26,5% в 1990 году до 62,7% в 2015 году (максимум отмечен в 2014 году – 88,5%).

ВОЗ классифицирует распределение периодов младенческой смертности следующим образом:

- перинатальный период - с 22 недели беременности по 7 сутки жизни, включая ранний неонатальный – с момента живорождения по 7 сутки (при расчете непосредственно неонатальной смертности учитываются лишь родившиеся живыми), и перинатальной – все родившиеся, включая мертворожденных;

- поздний неонатальный период - с 8 по 28 сутки жизни;

- и постнеонатальный период (до конца 1 года жизни).

Кроме того, отдельно выделяется период с 1 года жизни до 5 лет, когда смерть классифицируется как «детская смертность».

Разобравшись в терминологии и актуальности этого вопроса, можем перейти к статистике младенческой смертности, что является важной составной частью демографических и социальных задач, которые предстоит решить обществу, чтобы избежать возможных взрывов в будущем. В целом, по официальной статистике, младенческая смертность в стране в последние годы стабильна. Но чтобы создать более полную картину этой проблемы, мы провели анализ, результаты которого отражены ниже:

Таблица 1: Распределение младенческой смертности в зависимости от места проживания

Годы Все население Городское население Сельское население всего, человек на 1000 родившихся живыми всего, человек на 1000 родившихся живыми всего, человек на 1000 родившихся живыми 1935 7017 107,5 4548 152,5 2469 69,7 1940 11250 116,0 7436 195,5 3814 64,7 1945 1828 45,9 1078 56,6 750 36,1 1950 5922 67,6 3392 91,0 2530 50,2 1960 7006 43,2 3108 48,0 3898 39,7 1970 5221 37,0 1940 31,0 3281 37,6 1980 4697 30,4 1979 26,3 2718 34,4 1990 4193 23,0 1656 19,3 2537 26,3 1995 3477 23,3 1471 21,8 2006 24,7 2000 1896 16,4 811 16,0 1085 16,7 2001 1886 16,6 761 15,8 1125 17,3 2002 1815 16,7 707 14,8 1108 18,4 2003 1649 15,5 719 14,1 930 16,5 2004 1892 14,4 889 14,6 1003 14,3 2005 1580 12,7 780 13,5 800 12,0 2006 1882 11,9 1082 13,8 800 10,3 2007 1756 12,1 1036 14,7 720 9,7 2008 1715 11,4 1047 14,2 668 8,8 2009 1731 11,3 1094 14,4 637 8,4 2010 1843 11,2 1173 14,5 670 8,1 2011 1903 11,0 1536 16,2 367 5,9 2012 1884 10,8 1524 17,8 360 4,1 2013 1862 10,8 1459 17,3 403 4,4 2014 1655 10,2 1324 16,5 331 4,2 2015 2033 11,0 1602 18,0 431 4,4

Как видно из таблицы, в 1935-1961 годы младенческая смертность в городах превышала этот показатель по сельской местности. А в 1962-2003 годах картина полностью преобразовалась – стала превалировать смертность в сельской местности. Это можно объяснить низким уровнем статучета в сельской местности в первые годы советской власти, который впоследствии выровнялся. Но, начиная с 2004 года, этот показатель на тысячу родившихся живыми младенцев (коэффициент) в сельской местности вновь пошел на улучшение, а с 2011 года этот коэффициент резко стал уменьшаться – до 200%.

И, как ни странно, в городах коэффициент младенческой смертности при этом возрос на 33% - с 13,5 в 2005 году до 18 в 2015 году, а в сельской местности данный показатель за тот же период снизился на 270% - с 12 до 4,4. Выходит, что стабильность коэффициента младенческой смертности по стране обеспечена за счет резкого снижения смертности младенцев в сельской местности. А это уже противоречит элементарной логике. Во всем мире в городе уровень младенческой смертности значительно ниже, чем на селе. И объяснение тому простое – в городах выше уровень медобслуживания.

Выходит, что у нас или в городах гинекологическая и педиатрическая службы упали ниже сельского уровня, или этому надо искать другие объяснения. Неужели наши села в этой сфере превзошли европейский уровень, а города скатились на уровень слаборазвитых стран? Чтобы хоть как-то объяснить отечественный феномен, нам не остается ничего другого, как обратиться к статистике стран СНГ, в том числе и соседней России. Но в этих странах все ладится с логикой, в селах смертность выше, чем в городах.

Данный феномен не является единственным парадоксом отечественной медицинской статистики. Эта же статистика показывает и другой парадокс, заключающийся в том, что в 2005 году в целом по Азербайджану 19% младенческой смертности было вызвано «отдельными состояниями, возникающими в перинатальном периоде», когда на 10 тыс. рожденных живыми младенцев приходилось 21,3 случая смертности именно по этой несколько сложнодоступной причине.

Далее этот показатель неизменно рос и составил в 2015 году уже 65%, когда на 10 тыс. рожденных живыми младенцев пришлось 69,4 случая смерти. При этом в городах в 2005 году этот показатель составил 40,3 случая, а в 2015 году возрос более чем втрое - до 130,5. В сельской же местности, он вырос вдвое - с 5,8 случая в 2005 году до 12 в 2015 году. Хотя по России младенческая смертность по причине «отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде» за эти же 10 лет данный показатель неуклонно падает и примерно вдвое ниже наших.

В отличие от Азербайджана в той же России проблеме младенческой смертности уделяется куда больше внимания, проводятся крупные исследования, результаты которых по большому счету характерны и для наших условий. И российские эксперты выявили интересные факты, которые, думается, помогут нам лучше разобраться в этой сфере. Известно, что основными причинами неонатальной смертности являются: врожденные пороки развития, родовые травмы, пневмонии новорожденных (исключая врожденную). Соотношение этих причин различается в зависимости от уровня жизни и состояния здравоохранения в части родовспоможения.

Но вот в России принципиальной особенностью младенческой смертности, качественно отличающей ее от показателей Евросоюза, является устойчивая тенденция снижения доли неонатальной (с момента живорождения по 28 сутки жизни) смертности в пользу увеличения постнеонатальной (с 28 сутки до конца 1 года жизни). По мнению российских же экспертов, эта особенность динамики показателя обусловлена так называемой «недорегистрацией» умерших новорожденных.

Каковы же способы занижения показателя младенческой смертности? В основном это «переброс» умерших детей в мертворожденные, не учитываемые в госстатистике. Кроме того, нередки случаи, когда умершего ребенка относят к нерегистрируемым в ЗАГСе «плодам» («выкидышам», к которым до 2011 г. относились прерывания беременности в сроке до 27 полных недель). На практике эти два «механизма» выявляются на основании очевидных структурных диспропорций числа живо и мертворожденных, а также по диссоциации весовой структуры умерших – исчезновению детей пограничной массы тела (1000-1499 гр), «перебрасываемых» в нерегистрируемые «плоды».

Как все это сочетается с законами божьими – дело религиозных структур, а вот с законами государственными считаться надо, и медики в этом не могут составлять исключение. Как видно, российские медики умело используют методологические пробелы для улучшения своих показателей, не исключено, что этим же занимаются и в Азербайджане.

Скажем, кто забирает умершего в роддоме ребенка домой, известно много случаев, когда тела таких младенцев находят в мусорных баках больниц, или хоронят несколько трупов в кульке на кладбище. А следить за дальнейшим оформлением смерти ребенка родителям и в голову не приходит, и этим правом умело могут воспользоваться медики. Что же касается низкой доли смертности на селе, то это, думается, может быть больше связано с полным отсутствием в сельской местности, где многие рожают дома с помощью повивальных бабок, подобной учетности. Выжил ребенок, его регистрируют в ЗАГСе, умер – кто же из-за этого будет ехать в райцентр, терять время на оформление. Может, есть и другие причины, которые могут помочь раскрыть тайны низкой младенческой смертности на селе - haqqin.az призывает всех специалистов в этой сфере высказать свое мнение по данному поводу.

А помощь нужна, и не только нам, но и всему обществу. Хотя бы потому, что она поможет разобраться, насколько все это связано, скажем, с тем, что с 2005 по 2015 годы число гинекологов и акушеров на 10 тыс. женщин снизилось с 4,7 до 3,9 и с 13,9 до 10,6 соответственно. При этом количество коек в роддомах снизилось с 3,1 до 2,8, а женконсультаций – с 321 до 137. За этот же период количество родов путем кесарева сечения возросло с 7491 до 45942 (только в 2015 году рост по отношению к предыдущему году составил 50%). Другими словами, на каждые 1000 родов в 2005 году количество кесаревских операций составляло 5,3, а через 10 лет этот показатель возрос до 27,9. А количество абортов, если верить статистике, возросло на 20% - с 13,9 до 16,7 на 100 родов.

Все это нужно не просто для статистики, а для оздоровления нашего будущего. Несомненно, строгое следование рекомендациям ВОЗ на всех этапах позволит снизить уровень младенческой смертности в обозримом будущем. А если уж наши рассуждения не верны, то азербайджанцам-горожанам следует в срочном порядке переезжать в села, чтобы сохранить в живых свое потомство.

Пока же мы продолжаем стареть! По нашим расчетам, индекс старения - число лиц пожилого возраста (65 лет и выше) на 100 детей (до 15 лет) в Азербайджане возрос с 14,54 в 1990 году до 27,32 в 2016 году. И по-другому показателю демографического старения населения (по шкале Ж.Боже-Гарнье – Э.Россета), учитывающему долю лиц возрастом 60 лет и старше, уже стоим собственно в преддверии старости, который сегодня составляет 9,8%. Кстати, по прогнозам ООН, к 2050 году этот показатель старения населения в Азербайджане превысит 32%. Для сравнения отметим, что сегодня даже в таких стареющих странах, как Франция, Япония, Швеция, этот показатель в среднем составляет 22%.

Как видно, страна стоит в преддверии социально-демографического кризиса, который уже через пару десятков лет грозит перерасти в непоправимую катастрофу. Кризисная ситуация в экономике страны будет лишь усугублять такую картину. Поэтому надо принимать срочные меры для выправления сложившейся ситуации. И если бороться против процесса старения – задача для нас пока непосильная, то с младенческой и детской смертностью ситуацию выправить можно. И учет тенденции и последствий младенческой смертности должен стать важной задачей социальной политики страны в целом.

На это же направлен утвержденный на днях президентом Ильхамом Алиевым план мероприятий, направленных на улучшение международных рейтингов Азербайджана. В нем, в частности, уделено особое внимание вопросам детской смертности. И это понятно – по итогам 2016 года Азербайджан в международном рейтинге по детской смертности занял незавидное 101-е место. А негативная тенденция по росту детской смертности, как мы показали выше, продолжается. Поэтому глава государства вновь поручил Минздраву обеспечить высокое качество защиты здоровья материнства и детства, а Госкомстату - улучшить работу по соответствующей статистике в соответствии с международными стандартами. Так как без этого невозможно добиться перелома в данной сфере.

Ведь сначала надо точно оценить ситуацию, а потом уже принимать меры. Но как можно провести реальную оценку, если по оценочным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2011 году мы занимали 137 место в мире по числу случаев смерти детей в возрасте до одного года на 1 тыс. новорожденных - 38,5, а в 2015 году этот коэффициент снизился до 27,9. Это, конечно, отрадно, что ВОЗ отмечает снижение младенческой смертности в Азербайджане. Да только в отечественной статистике это что-то не очень ясно, за тот же период, по ее данным, этот показатель оставался стабильным на уровне 11. Кому же верить, ВОЗ или нашим статистам? Чтобы ответить на этот вопрос вновь пришлось обратиться к статистике соседней России. Но российские данные вполне соответствуют показателям ВОЗ, отличаясь от них лишь в пределах статистической погрешности.