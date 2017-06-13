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Роберт Просинечки поставил точку в вопросе перехода в «Бурсаспор»

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки сделал заявление относительно того, продолжит он работу в нашей стране или нет.

«Я очень рад, что АФФА довольна моей работой, — приводит слова Просинечки сайт АФФА. — Чтобы оправдать доверие, мы и в оставшихся четырех матчах отборочного турнира сделаем все от нас зависящее.

Что касается распространенной в ряде СМИ информации, касающейся «Бурсаспора», хочу сказать, что это нормально для любого сотрудника. Интерес ко мне демонстрирует то, что наша работа, выполненная благодаря условиям, которые создала АФФА, высоко оценивается и за рубежом. Именно поэтому мое имя в последнее время связывают с разными клубами.

Хочу отметить, что у меня с АФФА контракт до конца отборочного цикла, и ассоциация хочет, чтобы я продолжал работать. Я тоже такого мнения.

Сейчас в связи с перерывом я вернусь вместе с семьей в Хорватию. Буду посещать матчи азербайджанских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В августе вернусь в Азербайджан. Будем готовиться к сентябрьским матчам».

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