Репетиторы будут работать при вузах

В Азербайджане при некоторых вузах будут создаваться платные годичные подготовительные курсы для желающих обучаться в бакалавриатуре.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, cоответствующие поправки приняты парламентом страны в закон «Об образовании».

«Эти нововведения позволят предотвратить отток желающих получить высшее образование абитуриентов за рубеж», - сказал спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

Он отметил, что многие не поступившие по окончании школы в вузы абитуриенты покидают пределы Азербайджана, чтобы поступать в зарубежные вузы.

«40 тысяч из окончивших в этом году школы 78 тысяч молодых граждан не смогли поступить в ВУЗы. А в прошлом году 20 тысяч выпускников школ отправились поступать в ВУЗы за рубеж. Поэтому необходимо им помочь и организовать курсы подготовки для поступления в ВУЗы», - сказал О.Асадов.

Поправки в закон предусматривают создание платных годичных подготовительных курсов в определенных ВУЗах, которые будут определяться органами исполнительной власти.