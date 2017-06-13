В последнее время с подачи лидеров абхазских и южноосетинских сепаратистов вновь стал обсуждаться вопрос восстановления транспортного сообщения в Армению через Абхазию и Южную Осетию. И самым важным, как считается, может стать ввод в эксплуатацию абхазского участка железной дороги. Однако, как заявила в беседе с haqqin.az представитель департамента международных отношений Министерства энергетики Грузии, директор павильона Грузии на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане Тамара Джанашия, грузинское правительство выступает против этого.

Но в начале разговора Тамара Джанашия рассказала о грузинском павильоне. «Основная тематика ЭКСПО — «Энергия будущего». Грузия — маленькая страна, но в сфере энергетики и возобновляемых ресурсов у нее довольно большой потенциал. У нас 26 тысяч рек, которые имеют возможность вырабатывать энергию», — отметила Джанашия.

По ее словам, в Грузии сейчас развивается не только гидроэнергетика, но и другие альтернативные источники получения энергии.

«У нас есть уже первая ветряная электростанция в Гори. Пока это пилотная программа. Кроме того, хочу подчеркнуть, что у Грузии есть большой потенциал как транзитной страны. В этой сфере сотрудничество с Азербайджаном имеет жизненно важное значение для Грузии. Тбилиси и Баку осуществляют много международных проектов. Грузия считает Азербайджан своим стратегическим партнером. Международные проекты и двусторонние отношения для наших стран важны», — подчеркивает представитель Министерства энергетики Грузии.

Возвращаясь к выставке, Джанашия отметила, что, хотя энергетика — это главная ее тематика, «но мы хотели показать Грузию со всех сторон».

«У каждого посетителя нашего павильона есть возможность ознакомиться с культурой Грузии, даже с грузинскими винами, что уже вызвало большой интерес. Мы представили здесь и туристический сегмент. Попытались дать всем возможность виртуально попутешествовать по Грузии».

Что касается разговоров о возможности открытия железной дороги через Абхазию в Армению, то Грузия выступает против этого, заявила Джанашия.

«Тбилиси считает Абхазию своей территорией. И любое действие, которое не будет согласовано с грузинским правительством, мы считаем незаконным. Еще раз подчеркну, что грузинское государство против», — подчеркнула представитель Министерства энергетики Грузии.