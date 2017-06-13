Подписаться на уведомления
 

В Москве ребенок-азербайджанец выпал из окна пятого этажа

 

Тяжелейшие травмы получил трехлетний малыш, который днем 12 июня выпал из окна на улице Кетчерской в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

В момент падения мама ребенка находилась в ванной, приводила себя в порядок. Свидетелями случившегося стали случайные прохожие, гулявшие на улице. Мальчик выдавил москитную сетку на окне и упал. По словам очевидцев, ребенок лежал на земле и не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов медики диагностировали у него перелом бедра, разрыв легкого и травму головы.

Отметим, родители ребенка — уроженцы Азербайджана, глава семьи занимается торговлей фруктами. Они не проживают в этой квартире, а приехали сюда из Подмосковья в гости к друзьям. В момент, когда случилось ЧП, хозяин квартиры со своими детьми гулял на улице. Примечательно, что мать пострадавшего крохи за несколько минут до несчастного случая проверила крепления москитной сетки, как будто предчувствуя беду.

«Сын очень активный ребенок, непоседа», — рассказал отец малыша. «Жену я не виню, она всегда очень внимательно следит за детьми. У нас еще девочка, она на год старше».

Сейчас малыш находится в реанимации детской больницы Святого Владимира, врачи продолжают бороться за его жизнь.

1581 просмотров


Старости
Экс-футболист «Нефтчи» погиб в автокатастрофе
Экс-футболист «Нефтчи» погиб в автокатастрофе «Он так хотел остаться в Баку…» Видео
Наша погода
Сегодня 21° / 17°
14 Июн 25° / 18°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 27° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9053 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Турецкая армия в Нахчыване Учения у границ Армении; фото; видео
Экс-президент Польши выступил за отмену виз с Азербайджаном эксклюзив
Александр Скаков: «В Армении думали, что у них сильная армия и войны быть не может…»
Армяне осуществляют многоцелевые диверсии эксклюзив
Израиль также блокирует «Аль-Джазиру»
Налоговики обнаружили массу левых работников эксклюзив
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Короче, Грузия и НАТО — вещи несовместимые haqqin.az из Тбилиси
Полиция в защиту прав неонацистов haqqin.az из Германии
Ильхам Алиев посетил могилу Натика Алиева
В Лондоне эвакуируют офис BBC
Катар отозвал своих миротворцев из Джибути
Народ должен видеть, как тратят его деньги экспертный анализ
Франция требует освободить задержанных в России
Россия отчиталась об отправке тяжелых вооружений Азербайджану
Путин и король Салман обсудили Катар
Грузинский министр на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Москве ребенок-азербайджанец выпал из окна пятого этажа
Грузия не пропустит поезда в Армению эксклюзив
«Аль-Каида» готовит взрывы во время трансляций футбольных матчей
Митинг в Москве разгонял экс-глава киевского «Беркута»
Эрдоган: «Независимость Курдистана станет ошибкой»
Репетиторы будут работать при вузах
На главных улицах Баку снижена скорость движения
Роберт Просинечки поставил точку в вопросе перехода в «Бурсаспор»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться