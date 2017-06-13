В Москве ребенок-азербайджанец выпал из окна пятого этажа

Тяжелейшие травмы получил трехлетний малыш, который днем 12 июня выпал из окна на улице Кетчерской в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

В момент падения мама ребенка находилась в ванной, приводила себя в порядок. Свидетелями случившегося стали случайные прохожие, гулявшие на улице. Мальчик выдавил москитную сетку на окне и упал. По словам очевидцев, ребенок лежал на земле и не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов медики диагностировали у него перелом бедра, разрыв легкого и травму головы.

Отметим, родители ребенка — уроженцы Азербайджана, глава семьи занимается торговлей фруктами. Они не проживают в этой квартире, а приехали сюда из Подмосковья в гости к друзьям. В момент, когда случилось ЧП, хозяин квартиры со своими детьми гулял на улице. Примечательно, что мать пострадавшего крохи за несколько минут до несчастного случая проверила крепления москитной сетки, как будто предчувствуя беду.

«Сын очень активный ребенок, непоседа», — рассказал отец малыша. «Жену я не виню, она всегда очень внимательно следит за детьми. У нас еще девочка, она на год старше».

Сейчас малыш находится в реанимации детской больницы Святого Владимира, врачи продолжают бороться за его жизнь.