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Путин и король Салман обсудили Катар

 

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Катара, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Главы государств обменялись также мнениями по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, затронув обострившуюся ситуацию вокруг Катара, которая, к сожалению, не способствует консолидации совместных усилий в русле урегулирования в Сирии и борьбы с террористической угрозой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обсудили вопросы сотрудничества Москвы и Эр-Рияда и выступили за продолжение контактов государств на различных уровнях.

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