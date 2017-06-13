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Россия отчиталась об отправке тяжелых вооружений Азербайджану

 

Россия представила в Регистр ООН отчет за 2016 год по поставкам обычных вооружений. В категории «Крупнокалиберные артиллерийские системы» заявлена передача Россией Азербайджану шести систем (вероятно, четвертая партия тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»), сообщает EADaily со ссылкой на российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Традиционно типы поставленных вооружений и военной техники (ВиВТ) в отчете не указаны. Как отмечает российский Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в годовом отчете за 2016 год, представленном Россией, количество неучтенной техники еще более увеличилось по сравнению с отчетами за предыдущие годы. Предоставление данных по поставкам ВиВТ в Регистр ООН является добровольным, поэтому многие страны дают далеко не полную информацию, пишет издание.

В категории «Основные боевые танки» (ОБТ) информация не представлена, хотя известно, что в 2016 году ОБТ Т-90С поставлялись ВС Алжира, а машинокомплекты Т-90С — ВС Индии. Также нет информации о передаче танков Сирии, поставке Армении одного Т-90С в качестве приза за «Танковый биатлон 2014», а также передаче Никарагуа отремонтированных Т-72Б1.

В категории «Боевые бронированные машины» заявлены поставки 170 БТР-80А Бангладеш по контракту на поставку в общей сложности 330 таких бронемашин. В то же время в отчете отсутствует анонсированная в прессе передача бывшей в эксплуатации и новой техники. В частности, это БТР-82 для Беларуси, БМП-3М/К для Кувейта. Отсутствует подтверждение поставок БТР-70М Киргизии, БТР-70М Таджикистану и БМП-3 Экваториальной Гвинее.

В Регистре отсутствуют анонсированные в прессе поставки артиллерийской техники Армении — 300-мм БМ-30 «Смерч» и ТОС-1А «Солнцепек», передает издание.

В категории «Ракеты и пусковые установки ракет» можно достоверно идентифицировать только передачу Армении 300 ракет к усовершенствованным переносным зенитным ракетным комплексам 9K338 «Игла-С» и 9K333 «Верба», которые поставлялись с декабря 2016 года по январь 2017 года.

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