Франция требует освободить задержанных в России

Франция призывает Россию к незамедлительному освобождению задержанных в ходе санкционированных и несанкционированных акций 12 июня в Москве и других городах России, заявил на брифинге заместитель официального представителя французского МИД Александр Жиоржини, передает РИА Новости.

«Как заявляли ранее в Евросоюзе, мы ждем от российских властей, что они будут уважать взятые добровольно обязательства, в частности, в рамках Совета Европы и ОБСЕ, касающиеся свободы выражения, свободы собрания и свободы демонстраций. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных участников митингов», — сказал дипломат.