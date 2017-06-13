Сегодня в Азербайджане существуют четыре структуры, кредитующие ту или иную сферу экономики на льготных условиях за счет государства. И здесь абсолютно нет прозрачности. Об этом haqqin.az заявил банковский юрист Акрам Гасанов.

Для начала эксперт предлагает перечислить структуры, которые выдают льготные кредиты.

Первая — Национальный фонд поддержки предпринимательства при Министерстве экономики (НФПП). Посредством аккредитованных у себя кредитных организаций кредитует субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства на сумму от 5 000 манатов до 10 млн манатов. Максимальный срок кредитов — 10 лет. Максимальная процентная ставка — 6%, при этом самому НФПП достается лишь 1% (во всяком случае формально это так), остальная часть процентов — доля кредитной организации, выдавшей кредит.

Количество аккредитованных кредитных организаций, если верить сайту НФПП, 59. Однако среди них есть давно закрытые банки, потому о реальном круге этих организаций можно только догадываться. С 2003 года НФПП выдал около 2 млрд манатов кредитов более 33 000 предпринимателям.

Вторая — Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве сельского хозяйства (ГСУСПК). Как видно из названия, посредством аккредитованных у себя кредитных организаций кредитует физических и юридических лиц в аграрном секторе на сумму от 1 000 манатов до 200 000 манатов. Максимальный срок кредитов — 5 лет. Максимальная процентная ставка — 7%, при этом самой ГСУСПК достается лишь 2% (формально это так), остальная часть процентов — доля кредитной организации, выдавшей кредит. Количество аккредитованных кредитных организаций, если верить сайту ГСУСПК, 32 (из них только 5 — банки, остальные — небанковские кредитные организации). Статистических данных о деятельности ГСУСПК с 2004 года по сей день на ее сайте попросту нет.

Третья структура — Государственный фонд развития информационных технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (ГФРИТ). Посредством аккредитованных у себя кредитных организаций кредитует предпринимателей в сфере информационно-коммуникационных технологий на сумму от 10 000 манатов до 5 млн манатов. Максимальный срок кредитов — 10 лет. Максимальная процентная ставка — 5%, при этом самому ГФРИТ достается лишь 1% (во всяком случае формально это так), остальная часть процентов — доля кредитной организации, выдавшей кредит. Количество аккредитованных банков, если верить сайту ГФРИТ, шесть. Согласно тому же сайту, с 2013 года ГФРИТ выдал всего восемь кредитов на общую сумму 4,3 млн манатов.

Четвертая — Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ). Посредством аккредитованных у себя кредитных организаций кредитует население по приобретению жилья на сумму до 100 000 манатов. Максимальный срок: 1) по льготному кредитованию — 25 лет (по ставке 4%); 2) по обычному ипотечному кредитованию — 30 лет (по ставке 8%). Количество аккредитованных банков, если верить сайту АИФ, 24. Статистические данные о деятельности АИФ с 2006 года по сей день на его сайте отсутствуют.

«Механизм кредитования у всех четырех структур (далее будем называть их госфондами) в принципе похож. Сперва они выбирают кредитные организации, посредством которых собираются выдавать кредиты. Как они их выбирают — одному Богу известно (кроме руководства самих госфондов, конечно). Никакой прозрачности тут нет. Сами кредитные организации намекают, что попасть в список аккредитованных может в принципе каждая из них, но не без неформальных издержек», — рассказывает Гасанов.

Но даже если попадешь в список, надо, чтобы тебе потом выделяли нужные лимиты средств. А то можешь значиться в списке, но получать гроши, тогда как другие в это время ворочают крупными суммами. Критериев того, почему эти госфонды даже аккредитованным кредитным организациям выделяют те или иные суммы, нет, и этот процесс тоже совершенно нетранспарентный.

«Далее, уже сами кредитные организации выделяют средства тому или иному физическому либо юридическому лицу. Однако и тут они не всегда свободны. Нередко (но не всегда, конечно) они вынуждены следовать негласным договоренностям с госфондами и давать кредиты по их указке. И это при том, что за возврат кредита перед госфондом отвечает кредитная организация».

Как же выбираются потенциальные заемщики?

Формально они обращаются в ту или иную аккредитованную кредитную организацию. Но на деле — нередко непосредственно в госфонд, который и дает потом указания кредитным организациям, кому и сколько выдавать. В итоге послушные кредитные организации получают больше средств, а прочие — гроши!

«Как мы знаем, сегодня учетная ставка Центробанка составляет 15% годовых. То есть по этой ставке банки получают кредиты у Центробанка. На этом фоне ставки госфондов просто мизерные! И именно это ведет к злоупотреблениям. Ну, во-первых, сами счастливые предприниматели, получившие желанный кредит, многозначительно улыбаются, когда их спрашиваешь об истинной цене этих кредитов. Даже при том, что у нас в некоторых банках «шапок» давно нет, чиновников от этого финансового головного убора отучить пока не удалось. Я не утверждаю, что это имеет место всегда и везде. Но разговоров об этом много. А подозрений более чем достаточно. Ведь такие дешевые средства можно даже не использовать по назначению, а просто вложить в банк и получать процентный доход, который в несколько раз больше формально цены самого кредита.

Скажем, получил в АИФ льготный ипотечный кредит на сумму 100000 манат под 4%, на который якобы купил квартиру друга, а на деле вложил эту сумму в банк под 15%. Вот тебе и доход в 11% без всяких усилий. Но кто ж позволит такое, кто закроет на такое глаза? Правильно, вряд ли кто. Если только ты с ним не поделишься. Вот отсюда и подозрения», - говорит Гасанов.

Он особо отмечает, что за этими кредитами нет никакого контроля. «Скажем, ГСУСПК может у себя в отчетности говорить о кредитовании сельского хозяйства на миллионы манат.

Но кто может проверить, используют ли эти средства по назначению? А может просто в банках держат либо на другие цели используют? Может, руководители этих госфондов виллы в Европе покупают на эти деньги?

Помню, в 2004-2005 годах я сам был членом Наблюдательного совета НФПП в качестве одного из двух представителей Центробанка. Тогда Совет одобрял крупные кредиты. Я часто голосовал против (но мой голос ничего не решал: кредиты все равно выдавались). Потому что представленные нам бизнес-планы носили формальный характер. В них даже зарплаты сотрудников компаний-заемщиков были ниже минимальной зарплаты.

Не знаю, как изменилась ситуация в последующие годы. Но достаточно взглянуть на сайт НФПП, чтобы убедиться: мало что изменилось. Так, там размещены для примера некоторые проекты, которые НФПП прокредитовал. Вы думаете это подробные бизнес-планы с выкладками, анализом и т.п.? Ничего подобного! Там скорее рекламные брошюры от 8 до 20 страниц, где картинок намного больше, чем слов и цифр. Сплошной пиар и никакой конкретики!».

Но НФПП хотя бы это разместил. Вот на сайте ГСУСПК вообще не поймешь, как и на какие аграрные проекты он тратит государственные деньги. Я уж не говорю о суммах.

«Другой скрытой информацией является объем проблемных кредитов в этих госфондах. То, что проблемные кредиты тут есть, уже давно и не секрет. И нередко эти проблемы тоже создаются искусственно. То есть так же как в самих банках средства воруются. Так что, уже давно пора провести тщательные проверки в этих госфондах».

Как же быть? Ведь льготное кредитование само по себе вещь нужная, и для развития экономики, поддержки бизнеса его надо поощрять.

«Выход есть, считает юрист, - это полная прозрачность! Все эти госфонды тратят народные деньги на льготных условиях. А потому по этим кредитам необходимо отменить банковскую тайну».

На сайтах этих госфондов необходимо размещать все заявки, бизнес-планы, протоколы рассмотрения заявок и все прочие документы. Народ должен видеть, как тратят его деньги, на основе каких критериев одни могут получить там кредиты, а другие нет. Тогда и все разговоры о злоупотреблениях и коррупции исчезнут.

Потенциальные заемщики на основе анализа документации уже выданных кредитов другим лицам будут правильно и честно готовить свои заявки. И самое главное – кредиты будут выдаваться по назначению и использоваться по назначению, что и нужно государству и обществу. Потому что все это сможет проверить любой гражданин.

«Скажем, есть информация на сайте ГСУСПК, что она прокредитовала какого-то фермера в Масаллы. Любой из нас, проезжая оттуда, может пойти и посмотреть, есть ли такая ферма, чем она занимается и т.п. Может, эти деньги пошли не на развитие сельского хозяйства, а на шикарную жизнь в Европе отпрыска чиновника Министерства сельского хозяйства?

Или, скажем, на сайте АИФ будет информация, что некий Казымов Шахгусейн получил льготный ипотечный кредит и купил такую-то квартиру. Любой сможет поинтересоваться: а каково финансовое положение этого Казымова (может он богатый и не нуждался в льготном кредите)? был ли он бездомным (может у него уже было 5 квартир)? были ли подобные кредиты у членов его семьи (может уже и его отец, мать и жена тоже получили ипотечный кредит)? живет ли он в купленной квартире (может там по-прежнему живут старые владельцы, а Казымов просто вложил деньги во что-то другое)? И т.д. и т.п. Да, конечно, я понимаю, что с теми кадрами, которые засели в этих госфондах, работать по-новому вряд ли получится. Что ж, значит, и кадры надо менять…», - отмечает эксперт.