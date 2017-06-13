Катар отозвал своих миротворцев из Джибути

Катар на фоне продолжающегося дипломатического скандала отозвал свои миротворческие войска с границы Джибути и Эритреи и решил прекратить участие в решении конфликта двух стран в качестве посредника, сообщает кувейтская газета «Аль-Анба».

Власти Джибути 7 июня заявили о снижении уровня дипломатических отношений с Дохой в знак солидарности с рядом стран, разорвавших дипотношения с Катаром.

«Правительство Джибути получило официальную ноту от МИД Катара о прекращении посредничества Катара между Джибути и Эритреей», — сообщает газета.

По ее данным, МИД Катара намерен оповестить о своем решении генсека ООН Антониу Гутерреша.

Издание утверждает, что Катар также отозвал свои миротворческие силы с границы двух африканских государств, размещавшиеся в регионе с 2008 года. Официальных заявлений от трех стран или ООН пока не поступало.

Территориальный конфликт между Джибути и Эритреей возник в 2008 году и длился с 10 по 13 июня. Стороны заключили соглашение о перемирии в столице Катара Дохе в 2010 году.