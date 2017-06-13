Немецкие неонацисты решили провести 3 июня в городе Карлсруэ «День германского будущего» (нем. Tag der deutschen Zukunft, TddZ). Этот день обычно организовывается праворадикальными движениями, в том числе партией «Правые» (нем. Die Rechte). Это крупнейшее неонацистское мероприятие в современной Германии. В 2016 году в Дортмунде в нем приняли участие более 900 неонацистов. В этом году 3 тысячи полицейских с завидным упорством защищали право на проведение собрания 220 неонацистов от антифашистской демонстрации, в которой приняли участие около 3500 человек.

Полиция посчитала свое присутствие в Карлсруэ успешным. Глава местной полиции Гюнтер Фрайслебен заявил, что силам правопорядка удалось эффективно разделить враждующих между собой демонстрантов. Однако ему нечего было сказать о частично запрещенных символах, которые несли в своих руках неонацисты, вроде «Кровь и честь» или «Филиал Ку Клукс Клана в Германии». Согласно полицейскому отчету, в ходе демонстраций были совершены некоторые противоправные действия, в т.ч. блокады улиц, попытки разрушить полицейские кордоны и т.п. Согласно тому же отчету, четверо полицейских получили легкие ранения, также как несколько участников антифашистской демонстрации.

Однако, это не соответствует действительности, так как парамедикам пришлось оказать помощь почти сотне участникам антифашистской демонстрации. Среди них жертвы перечного газа, избиения дубинками, ногами и кулаками. Лошади и собаки были также использованы против антифашистов. Некоторых демонстрантов избивали даже хлыстами. Стражи правопорядка не были особо разборчивы в средствах, о чем свидетельствуют многочисленные жертвы полицейского насилия.

Досталось и журналистам, которым не давали эффективно выполнять свои прямые обязанности. Их часто останавливали и не давали пройти к месту проведения акции протеста неофашистов. С другой стороны, двадцати особо подобранным журналистам не чинили никаких препятствий при освещении акции неонацистов. 3000 полицейских, полицейские автобусы, брандспойты и т.п. А полиция утверждает, что могла обеспечить безопасность лишь этих 20 журналистов?! Это не имеет ничего общего со свободой прессы.

Правозащитные организации, которые наблюдали за действиями полиции в Карлсруэ, заявили, что действия стражей правопорядка были несовместимы с конституционным правом на проведение собраний. «Международно осуждаемая практика немецкой полиции по сопровождению демонстрантов привела к массовому ограничению свободы собраний. Вместо использования обычных полицейских для охраны демонстрантов, были задействованы силы полиции особого назначения. Кроме того, были использованы лошади и собаки. Была создана невиданная доселе атмосфера эскалации», – заявил Неро Грюнен, представитель правозащитной организации «Наблюдения за демонстрациями, Юго-Запад».

Первая конфронтация произошла, когда полицейский кордон не дал тысяче демонстрантов пройти по намеченному ими маршруту. За этим кордоном не было неонацистской демонстрации. Целью этой тысячи демонстрантов было пройти сто метров до места проведения согласованной антифашисткой акции протеста. Демонстранты хотели оттеснить полицейских с пути, но те применили против них дубинки и перечный газ. Десятки демонстрантов были ранены. Полицейские также нарушили свободу прессы оттеснив журналистов с места событий. Во время проведения акций протеста полицейские неоднократно теснили антифашистов и проводили среди них индивидуальные задержания. В связи с этим были зафиксированы многочисленные конфликты.

В этот день произошел и другой инцидент. Около тысячи демонстрантов собрались, чтобы протестовать против неонацистов. Когда последние оказались в зоне видимости антифашистов, полицейские атаковали антифашистскую демонстрацию с тыла с использованием собак без намордников. Поводом для подобных действий стало якобы нахождение среди участников демонстрации подозреваемого преступника. «При таких условиях согласованная с властями антифашистская демонстрация не могла состояться. Недопустимо ограничение права тысячи человек на свободу собраний для того, чтобы задержать одного подозреваемого. Используя такой надуманный повод, можно сорвать любую многочисленную акцию протеста», – прокомментировал случившееся Неро Грюнен.

Ограничение свободы прессы со стороны полиции было столь мощным, что даже теперь, несколько дней после акций протеста, в интернете можно найти лишь несколько фотографий произошедшего. Любой пользователь может легко убедиться в этом задав поиск в Twitter под хэштегом #NoTddZ.

Стоит также особо отметить, что авторитетная международная организация «Репортеры без границ» никак не прореагировала на нарушение свободы прессы в Германии. Нет никакого упоминания о произошедшем на сайте организации, ни на английском, ни на немецком языке. Наверное, это связано с тем, что Германия считается демократическим государством, а не входит в число государств-изгоев. Подобное одностороннее освещение проблем прессы в мире со стороны «Репортеров без границ» не является чем-то новым. Подобное можно было наблюдать в течение многих лет.