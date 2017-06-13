К такому выводу приходит все большее число грузинских экспертов, да и политиков, по мере того как улетучивается эйфория, связанная с проведенной недавно в Тбилиси весенней сессией Парламентской ассамблеи НАТО. Сторонники Альянса в нескончаемых спорах о том, быть или не быть Грузии в НАТО, в качестве главного довода ссылались на то, что проведение столь представительной акции само по себе является своеобразным сигналом готовности НАТО к принятию ее в свои ряды. Примеры: вступление в НАТО Венгрии, Румынии, Литвы и Болгарии. Однако в последнее время в близкой к правительственным кругам политической среде все чаще раздаются голоса о том, что не все идет по ожидавшемуся плану.

«Натовцев беспокоят две вещи: расчлененность де-факто Грузии и особая позиция России в отношении желаемой грузинским политесом трансформации. Как быть с бывшими грузинскими автономиями Абхазией и Южной Осетией, объявившими себя независимыми государствами? Их не признает Грузия, как и все международное сообщество. Чего нельзя сказать, увы, о Москве», — сыплет вопросами профессор политологии Сосо Цинцадзе.

Нет убедительного ответа и на вопрос о том, как быть с известной российской доктриной, согласно которой продвижение Атлантического альянса в Закавказье рассматривается как нарушение сложившегося паритета. Открыто говорят в западных СМИ и о сомнениях, мучающих грузинское правительство в связи с обязательством вносить в бюджет Альянса два процента своего ВВП. Неплатежеспособность страны и в самой Грузии рассматривается многими как серьезное препятствие на пути предстоящего вступления в НАТО.

«Не следует забывать, что Альянс и без того де-факто получает от нынешнего руководства Грузии все необходимое для решения своих первоочередных стратегических задач в этом регионе», — напоминает профессор Сосо Цинцадзе.

И не только он один. Независимые наблюдатели напоминают, что на территории Грузии стали обычной практикой совместные с НАТО военные учения, вооруженные силы республики привлекаются к участию в их «миротворческих» операциях за рубежом, в частности, в Афганистане. Военные советники Альянса активно задействованы в процессе перевооружения грузинской армии в соответствии с западными стандартами, для чего собственно и создан на территории республики специальный учебно-тренировочный центр, в котором верховодят инструкторы и наставники из Пентагона.

И все же несмотря на очевидную натоизацию правящего истеблишмента и его электората, в самой Грузии пока не сложился общественно-политический консенсус по вопросу не только вступления республики в Альянс, но и действующего формата отношений и сотрудничества с ним.

«Ни НАТО, ни США не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии. Вступление же страны в Альянс лишь осложнит процесс полномасштабной нормализации отношений с Россией. А это тот внешнеполитический компонент, без которого трудно представить дальнейшее социально-экономическое развитие страны».

Это фрагмент из выступления одного из наиболее авторитетных политических деятелей Нино Бурджанадзе. Она, кстати, считает нужным предупредить, что «уменьшение российского влияния в регионе повышает риски внутриполитической дестабилизации в Закавказье».

Трудно что-либо возразить доводам профессора Сосо Цинцадзе.

«Грузию в НАТО не принимают, а представители власти настаивают на обратном. И что же? — вопрошает он. — В Европе все признают территориальную целостность Грузии, но немецкий дипломат и специальный представитель Евросоюза Герберт Зальбер поздравляет А.Бибилова («президент Республики Южная Осетия» — прим. авт.) с успешным проведением выборов! Как это понимать? Главное в политике и дипломатии — результат, а не процесс».

Внимание общественности привлекло и последнее заявление известного политолога Тамар Кикнадзе, близкой к правительственным кругам: «НАТО, к сожалению, никак не может выступать гарантом нашей территориальной целостности. Тот, кто полагает, будто Грузия может вступить в этот блок по частям, глубоко заблуждается».

Вопрос, как говорят опытные аппаратчики, явно не проработан…