Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон присвоил своей дочери Озоде Рахмон, возглавляющей исполнительный аппарат главы государства, чин государственного советника юстиции. Это самый высокий по старшинству классный чин в органах прокуратуры и юстиции.

Как стало известно «Озоди» (таджикская служба Радио Свобода), соответствующий указ был подписан Рахмоном 25 мая этого года, однако на официальном сайте президента об этом нет ни слова. Радиостанция не указывает свой источник информации.

Напомним, что в январе 2016 года Озода Рахмон была назначена руководителем администрации президента Таджикистана, а затем избрана сенатором от столицы. До этого дочь Рахмона занимала должность первого замминистра иностранных дел страны.