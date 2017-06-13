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Налоговики обнаружили массу левых работников эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

В результате проверок на частных предприятиях сотрудники налоговых органов выявили большое число работников, должным образом не оформленных администрацией.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства налогов, небольшие компании сплошь и рядом не составляют с нанятыми работниками трудовых договоров. В частности, во время рейдов в Баку привлечение людей к трудовой деятельности без установленной документации обнаружилось в цехах по производству композитных материалов ООО «Vegaplast», ООО «DONQFANQ İNTERNATİON», а также производству ламбрина в пос. Маштаги Абшеронского района.

В целом за пять месяцев этого года на 261 предприятии оказалось почти две тысячи работающих граждан, с которыми не были заключены трудовые договора. В отношении их работодателей применены штрафные санкции на сумму  1,6 млн манатов.

За искажение данных о числе работников владельцы предприятий «Ştutqard» (продажа запчастей), «Halal Tekstil”, “Arm” (cеть ресторанов MADO),  , «Altrade», «Təmiz Qida», ООО «Salam Şirkətlər Qrupu» (Salam такси) также привлечены к ответственности. 

Как сообщил haqqin.az эксперт в сфере трудового права, юрист Организации защиты прав нефтяников Азер Гулиев, внесенные в законодательство пункты об ужесточение ответственности за незаключенные трудовые соглашения способствовали значительному сокращению таких правонарушений в стране.

В данное время в государственном секторе и крупных компаниях трудовые соглашения заключаются практически повсеместно. Все документы о приеме на работу подлежат регистрации в Министерстве труда и социальной защиты.

А вот в секторе услуг, строительстве, домах торжеств, где много работников, нарушения этой нормы встречается довольно часто.

Эксперт подчеркнул, что за отсутствие соглашения с работником  предусматривается штраф до 20-25 тыс. манатов и даже уголовная ответственность работодателей. Обычно причиной такого рода нарушений является желание владельцев компаний больше заработать. Дело в том, что по закону каждый работник выплачивает 3% заработной платы в социальный фонд, 14% - в качестве подоходного налога, а предприятие перечисляет в виде социальных выплат 22% любой заработной платы.

Недополучение госказной установленных законом сборов и налогов в целом негативно сказывается на благосостоянии населения. А работающие без трудовых договоров сотрудники практически бесправны и не могут претендовать на какие-либо соцвыплаты, не говоря уже о том, что это крайне отрицательно скажется на их пенсии.

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