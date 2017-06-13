Израиль также блокирует «Аль-Джазиру»

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассматривает возможность закрытия офисов телеканала "Аль-Джазира" в стране на фоне набирающего обороты дипломатического кризиса в Персидском заливе, сообщает газета "Йедиот Ахронот".
По информации издания, в понедельник израильский премьер обсудил вопрос закрытия офисов "Аль-Джазиры" с коллегами из министерства иностранных дел, министерства обороны, службы безопасности "Шин-бэт", а также с правительственной пресс-службой. Как сообщается, во всех четырех структурах уже началась подготовка к процессу закрытию офисов.