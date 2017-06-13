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Армяне осуществляют многоцелевые диверсии эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Поджигая землю в прифронтовой зоне, армянская сторона преследует разу несколько целей.

Как объяснил haqqin.az военный эксперт полковник запаса Шаир Рамалданов, поджигая траву в оккупированных азербайджанских селах  Баш Гарванд, Шихлар Агдамского района и других местах прифронтовой зоны, армянские военные таким образом расчищают сектора наблюдения и практически перекрывают доступ к линии фронта.

«Обычно армяне осуществляют поджоги, когда ветер дует в сторону азербайджанских позиций. Во-первых, пожар может перекинуться и на нашу территорию, а во-вторых, дым значительно видимость для наших военных.

Предпринимается и такая провокация: поджигается сушняк вблизи минных полей, и под воздействием высокой температуры боеприпасы плавятся и взрываются.

К тому же горящую землю массово покидает разного рода живность, в основном грызуны и змеи. И бегут они на нашу территорию, создавая немалые проблемы азербайджанским фермерским хозяйствам, которые несут убытки от нашествия грызунов на поля.

Так что поджоги, осуществляемы армянской стороной в прифронтовой зоне, с полным основанием можно назвать многоцелевой диверсией», - считает военный эксперт.

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