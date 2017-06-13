Александр Скаков: «В Армении думали, что у них сильная армия и войны быть не может…»

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Александр Скаков считает, что в апреле прошлого года Армению подвела слишком большая уверенность в собственных силах.

«На самом деле, Россия гораздо больше ждала апрельского обострения - такой маленькой войны, чем сама Армения, - заявил Александр Скаков в интервью «Голосу Армении». - Очень многие армянские эксперты и, возможно, общество считали, что армянская армия такая сильная, что войны быть не может...

И вообще часто можно услышать, что апрельские бои - это не война, а эскалация и т.д. Но эскалация с таким количеством жертв и с такой интенсивностью - это все-таки война. Итак, Москва гораздо больше, чем Ереван, ждала, что подобное рано или поздно случится, но степень влияния России на ситуацию не безгранична».

По мнению политолога, важным фактором, повлиявшим на начало эскалации, было ухудшение отношений между Россией и Турцией.

Скаков отмечает, что политика России на Южном Кавказе далеко не однозначная.

«Говорить о том, что российская политика на Кавказе ясная и четкая, не стоит, но ее, конечно, не сравнить с тем, что было в 90-е годы. И она стала более дифференцированной: Москва не воспринимает Южный Кавказ как единое целое и относится к разным странам региона по-разному.

Думаю, что главный приоритет Москвы в регионе - это стабильность. Но надо учитывать, что Южный Кавказ не входит в число самых главных приоритетов России. Понятно, что для Москвы сейчас гораздо важнее ситуация на востоке Украины, в Сирии...

Южный Кавказ занимает по важности примерно 5-6-е место в данном списке. Тем не менее, это важный для Москвы регион, и ей важно, чтобы здесь не было войны. Причем важно как наличие стабильной обстановки на линиях противостояния между Арменией и Азербайджаном, так и отсутствие роста противостояния в Армении, Грузии и Азербайджане.

Ресурсы на поддержку такой ситуации пока есть. Хотя, конечно, имеются и проблемы. Понятно, что экономический кризис и падение цен на энергоресурсы сказываются и на этом аспекте. Но повторюсь: ресурсов пока достаточно, и, например, что касается Армении, их наличие отражается и в вопросе поставок оружия сюда по очень льготным ценам. Причем речь идет о новейших системах вооружений.

Второй приоритет России в регионе - это укрепление экономических отношений с Арменией в рамках ЕАЭС таким образом, чтобы не было никаких сомнений в целесообразности членства в этом союзе. И третье - это налаживание нормальных отношений России с Грузией», - заявил российский эксперт.