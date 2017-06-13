«Азербайджанцы не представляют миграционного риска для Европы. И с технической точки зрения, если Азербайджан и ЕС договорятся об отмене визового режима, не думаю, что возникнут какие-то проблемы», — сказал haqqin.az экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Польский политик подчеркнул, что Европа всегда рассматривала Азербайджан как важного партнера, и само собой, ЕС заинтересован в более углубленных отношениях с этой страной.

«С реализацией энергетических проектов, а в будущем с отменой визового режима Азербайджан еще более приблизится к Евросоюзу. Для этого обе стороны должны много работать», — уверен А.Квасьневский, отметив, что наша страна является важным энергетическим партнером Европы.