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Турецкая армия в Нахчыване Учения у границ Армении; фото; видео

 

Начатые накануне в Нахчыване совместные тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции продолжаются, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур и Вооруженных сил Турции были подняты по сигналу тревоги и выдвинуты в районы сосредоточения.

В соответствии с планом боевой подготовки, соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности.

В совместных учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы до 5 тысяч военнослужащих, более 250 единиц военной и специальной техники.

 

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