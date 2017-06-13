Начатые накануне в Нахчыване совместные тактические учения вооруженных сил Азербайджана и Турции продолжаются, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию совместных тактических учений, на очередном этапе подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур и Вооруженных сил Турции были подняты по сигналу тревоги и выдвинуты в районы сосредоточения.

В соответствии с планом боевой подготовки, соединения и подразделения были приведены в состояние полной боевой готовности.

В совместных учениях, которые продлятся до 16 июня, задействованы до 5 тысяч военнослужащих, более 250 единиц военной и специальной техники.