Полное расписание бакинского уик-энда «Формулы-1»

Объявлено детальное расписание Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

В четверг, 22 июня, после 18:00 будут организованы тур по трассе и прогулка по пит-лейну. В 19:00 прогуляться по пит-лейну смогут обладатели четырехдневных билетов.

Пятница начнется со свободных заездов участников соревнований «Формулы-2». Они стартуют в 11:00. В 15:00 пройдет квалификация этих гонок.

Первая сессия свободных заездов для пилотов «Формулы-1» начнется в 13:00, вторая — в 17:00.

В субботу, 24 июня, в 12:00 состоится первая гонка «Формулы-2». В 14:00 ожидается третья сессия свободных заездов «Формулы-1». И, наконец, в 17:00 состоится квалификация Гран-при Азербайджана.

В воскресенье в 14:00 пройдет вторая гонка «Формулы-2», а с 15:30 все внимание будет приковано к «Формуле-1». После парада пилотов состоится презентация стартовой решетки. В 16:45 будет исполнен гимн Азербайджана, а в 17:00 начнется главная гонка уик-энда, которая продлится примерно два часа.