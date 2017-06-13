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Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси

Автор: Отдел информации 

Информация, которую предоставил СМИ депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров, о том, что Афган Мухтарлы был задержан в Тбилиси и доставлен в Азербайджан при совместной деятельности спецслужб Грузии и Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом haqqin.az заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что правоохранительные органы Азербайджана не сотрудничали со спецслужбами и другими правоохранительными органами Грузии для задержания Афгана Мухтарлы. Никакого обращения Грузии по этому вопросу сделано не было.

Как сообщалось ранее, Афган Сабир оглу Мухтарлы (1974 г.р.) был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно, без удостоверения личности, пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускного пункта. Во время задержания Афган Мухтарлы, не подчинившись законным требованиям представителей Госпогранслужбы, пытался сбежать.

«Распространенная в ряде СМИ информация о том, что Афган Мухтарлы был задержан в Тбилиси сотрудниками спецслужб и затем передан азербайджанской стороне, не соответствует действительности и преследует цель повлиять на общественное мнение», — отметили в ведомстве.

В настоящее время в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры ведется расследование, действиям Афгана Мухтарлы будет дана юридическая оценка.

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