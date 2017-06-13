Первый тур парламентских выборов во Франции зафиксировал самые серьезные изменения в партийно-политическом поле Пятой республики с момента ее учреждения в 1958 году. Президент, победы которого никто не ожидал, приведет в парламент совершенно новую силу, лишь месяц назад образованную из движения, которому в свою очередь исполнился год. И этой партии — «Вперед, Республика!» — достанется большинство мест в законодательном органе.

Волну перемен, которую повлекло избрание нового президента, называют «цунами Макрона». В самом деле, привычный переход власти от республиканцев-неоголлистов социалистам и обратно серьезно нарушен. В первом туре «Вперед, Республика!» набрала 32,3% голосов, и расклад по мажоритарным округам после второго тура гарантирует ей минимум 390 мест, оптимальный прогноз — до 450 парламентских мандатов из 577 возможных.

Много ли это? У правивших до недавнего времени социалистов в ныне действующем парламенте 295 мест. И почти девять десятых мандатов Социалистическая партия потеряет. Это настоящая катастрофа, перед социалистами всерьез встала проблема сформировать хотя бы депутатскую группу, для чего нужно минимум 15 мандатов. Еще недавно мощная политическая сила была фактически выброшена на обочину политической жизни макроновским «цунами».

Легче отделались республиканцы. В первом туре у них 21,56%, и ожидается, что после второго они получат 95-132 места. Было 194 места. «Национальный фронт» взял 13,2%, а по итогам выборов ему не светит больше десяти мест, даже депутатская группа оказывается недосягаемой целью, и на фоне выхода Марин Ле Пен во второй тур президентской кампании это выглядит провалом, провалом и является.

Секрет «Вперед, Республика!» очень прост: тут срабатывает та же логика, которая заставляла голосовать за Макрона и левых, и правых. Просто во втором туре при выходе кандидата от центристской партии Макрона на правого он получает не только голоса своих сторонников, но и левых, а при выходе на левого соперника правые поддерживают центриста.

Просто? Еще бы, но воплотил ее «выскочка» Эммануэль Макрон. После 18 июня, когда пройдет второй тур, перед президентом встанет новая непростая задача. Результат парламентских выборов гарантирует ему сильное президентство – при полной поддержке парламента и слабой оппозиции. А значит у Макрона не будет ни малейших отговорок, почему вдруг он не может осуществить свои реформаторские планы, в частности, либерализовать трудовое законодательство. Ему пришли все карты в руки, и никто не простит, если он ими не распорядится должным образом. Если же молодой президент справится, можно будет с уверенностью говорить о том, что новое поколение европейских политиков в его лице состоялось. Это следующее чудо, которое может продемонстрировать Эммануэль Макрон. Он всех буквально приучил к своим чудесам.