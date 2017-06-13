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Эрдоган: «Изоляция Катара противоречит исламским ценностям»

 

Изоляция Катара арабскими странами «бесчеловечна и противоречит исламским ценностям», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что такие методы давления на Катар «неприемлемы». По мнению турецкого лидера, разрешить конфликт должна Саудовская Аравия, передает Reuters.

5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили страну в поддержке терроризма и террористических группировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Восточная Ливия, Мальдивы и Мавритания.

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