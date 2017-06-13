Госкомстат об инфляции в Азербайджане

Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе-мае 2017 года повысились на 13,8% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 18,2%, непродовольственные товары — на 12,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги — на 9,1%.

В мае этого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с апрелем выросли на 0,2%, в том числе непродовольственные товары — на 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги — на 2,1%, цены на продовольственные товары снизились на 1,3%.

Отметим, что в январе-апреле 2017 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в годовом исчислении выросли на 13,5%. Продовольственные товары подорожали на 17,8%, непродовольственные товары — на 12,5%, тарифы на оказываемые населению платные услуги — на 8,7%. В апреле месячная инфляция составила 0,2%.