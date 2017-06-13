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Нефть дешевеет на данных ОПЕК о росте добычи

 

Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник днем после публикации доклада ОПЕК по добыче «черного золота» в мае. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:01 (мск) стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,33% — до 48,13 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,43% — до 45,88 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов вторника обе марки дорожали в среднем на 0,5%.

По данным июньского доклада ОПЕК, организация в мае нарастила добычу нефти на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем — до 32,139 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти увеличилась больше всего в Ливии, Нигерии и Ираке, сообщается в докладе.

При этом организация сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на уровне майской оценки в 96,38 миллиона баррелей в день.

В то же время, согласно докладу, десять стран ОПЕК, бравших на себя обязательства по снижению добычи (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла), в мае снизили ее суммарно на 1,325 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрем. Таким образом, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 106%.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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