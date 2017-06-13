Горбачев: «Я не понимаю, почему меня раскритиковал Путин»

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил недоумение в связи с критикой в его адрес со стороны президента РФ Владимира Путина относительно необходимости заключения в свое время юридически обязывающего документа с гарантиями нерасширения НАТО на восток.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора. Страны — члены ОВД этот вопрос не ставили», — сказал Горбачев во вторник Интерфаксу.

Владимир Путин, отвечая на вопрос американского кинорежиссера Оливера Стоуна о сделке Советского Союза и НАТО о нерасширении Альянса на восток, напомнил, что «это не было зафиксировано на бумаге», и назвал это ошибкой Горбачева.

«Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента РФ», — заявил в связи с этим Интерфаксу Горбачев, подчеркнув, что нельзя забывать о том, что было сделано в то время в сфере международной безопасности.

«Состоялись исторические встречи глав США и СССР в Женеве, в Рейкьявике, на Мальте. Они, в конечном счете, привели к созданию предпосылок и подписанию бессрочного Договора о полной ликвидации всех ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, к объединению Германии и, наконец, к окончанию «холодной войны», — напомнил экс-президент СССР.

При этом он подчеркнул, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом — наиболее активно процесс шел с 2000 года.