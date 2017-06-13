Reuters: Высланные из Молдавии российские дипломаты вербовали боевиков

В разведывательных службах Молдавии считают, что пятеро высланных из страны российских дипломатов были шпионами и осуществляли вербовку боевиков для участия в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в молдавском правительстве и еще на два источника в дипломатических кругах.

Как утверждают осведомленные источники, пятерых дипломатов выслали из-за вероятного отношения к офицерам, которые выполняли задачи под прикрытием российского разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил. В то же время источники не сообщили, каким образом российские дипломаты вербовали боевиков и как много завербованных.

К тому же Reuters отмечает, что не может самостоятельно проверить утверждения о деятельности российских дипломатов.

Также сказано, что в российском Министерстве иностранных дел отказались комментировать произошедшее.