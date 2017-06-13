Подписаться на уведомления
 

Еврокомиссия может ввести санкции против Чехии, Венгрии и Польши

 

Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии, говорится в коммюнике ЕК. Дело открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, передает РИА Новости.

Еврокомиссия отмечает, что она неоднократно напоминала Праге, Варшаве и Будапешту о необходимости выполнения обязательств. Однако, несмотря на призывы ЕК, Чехия, Венгрия и Польша так и не начали принимать у себя беженцев.

"В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов", — говорится в заявлении.

Процедура предотвращения нарушений проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, она официальным письмом уведомляет страну о претензиях.

Если страна-член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по этому вопросу. И если государство не приведет политику в соответствии с заключением в назначенный ЕК срок, последняя затем может обратиться в Суд Евросоюза.

В Варшаве, комментируя решение Еврокомиссии, уже заявили, что Польша готова отстаивать в суде свое право не принимать беженцев.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. При этом несколько стран отказались принимать у себя мигрантов, несмотря на угрозу крупных штрафов. Так, Чехия из отведенной ей квоты в 1,6 тысячи человек приняла лишь 12 человек, а Венгрия и Польша — ни одного.

460 просмотров


Старости
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Наша погода
Сегодня 20° / 17°
14 Июн 24° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9053 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины выставлен на аукцион
Министр обороны Германии: «Отношения с Россией надо выстраивать с позиции силы»
«Бандотдел» арестовал наркоторговца фото; видео
«Муж отдал чужим моих детей и привел домой любовницу» наша жизнь
В Британии владелец кафе отбился от грабителей табуреткой видео
Гражданин Турции найден мертвым в Баку
Посол США в Катаре подала в отставку
Еврокомиссия может ввести санкции против Чехии, Венгрии и Польши
В Дербенте ранили депутата Фаталиева
Reuters: Высланные из Молдавии российские дипломаты вербовали боевиков
Горбачев: «Я не понимаю, почему меня раскритиковал Путин»
Египет все же передаст Саудовской Аравии спорные острова
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Нефть дешевеет на данных ОПЕК о росте добычи
Перестрелка у здания банка в Москве
Госкомстат об инфляции в Азербайджане
Эрдоган: «Изоляция Катара противоречит исламским ценностям»
Макрон снова творит чудо наш комментарий
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Главные таможенники СНГ на приеме у Ильхама Алиева фото
Полное расписание бакинского уик-энда «Формулы-1»
Турецкая армия в Нахчыване Учения у границ Армении; фото; видео
Экс-президент Польши выступил за отмену виз с Азербайджаном эксклюзив
Александр Скаков: «В Армении думали, что у них сильная армия и войны быть не может…»
Армяне осуществляют многоцелевые диверсии эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться