Подписаться на уведомления
 

Посол США в Катаре подала в отставку

 

Посол США в Катаре Дана Шелл Смит подала в отставку после того, как президент Дональд Трамп выступил с критикой в адрес страны Персидского залива, сообщил в своем микроблоге Twitter корреспондент телеканала CNBC Джон Харвуд.

"Посол США в Катаре ушла в отставку спустя несколько дней после того, как Трамп вновь раскритиковал эту страну, что подорвало попытку Госдепартамента ослабить напряженность", - написал Харвуд.

В пятницу девятого июня президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить этому конец.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет пятого июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

604 просмотров


Старости
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Наша погода
Сегодня 20° / 17°
14 Июн 24° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9053 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины выставлен на аукцион
Министр обороны Германии: «Отношения с Россией надо выстраивать с позиции силы»
«Бандотдел» арестовал наркоторговца фото; видео
«Муж отдал чужим моих детей и привел домой любовницу» наша жизнь
В Британии владелец кафе отбился от грабителей табуреткой видео
Гражданин Турции найден мертвым в Баку
Посол США в Катаре подала в отставку
Еврокомиссия может ввести санкции против Чехии, Венгрии и Польши
В Дербенте ранили депутата Фаталиева
Reuters: Высланные из Молдавии российские дипломаты вербовали боевиков
Горбачев: «Я не понимаю, почему меня раскритиковал Путин»
Египет все же передаст Саудовской Аравии спорные острова
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Нефть дешевеет на данных ОПЕК о росте добычи
Перестрелка у здания банка в Москве
Госкомстат об инфляции в Азербайджане
Эрдоган: «Изоляция Катара противоречит исламским ценностям»
Макрон снова творит чудо наш комментарий
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Главные таможенники СНГ на приеме у Ильхама Алиева фото
Полное расписание бакинского уик-энда «Формулы-1»
Турецкая армия в Нахчыване Учения у границ Армении; фото; видео
Экс-президент Польши выступил за отмену виз с Азербайджаном эксклюзив
Александр Скаков: «В Армении думали, что у них сильная армия и войны быть не может…»
Армяне осуществляют многоцелевые диверсии эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться