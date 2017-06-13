В Ливерпуле владелец кафе отбился от четверых грабителей, вооруженных пистолетами и мачете, с помощью табуретки, сообщает Daily Mail.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как нападавшие ворвались в заведение и сбили мужчину с ног. Злоумышленники начали угрожать владельцу заведения огнестрельным оружием, затем один из них нанес ему удар мачете. После этого мужчина схватил высокий табурет и начал защищаться. Грабители, вероятно, не ожидали сопротивления и поспешили покинуть кафе.

"Я не давал нападавшим отпор, пока один из них не ударил меня мачете по колену. После этого у меня внутри что-то щелкнуло. Я подумал, что он нападет на меня снова", — позднее прокомментировал нападение сам пострадавший.

По информации издания, преступники успели забрать из кассы около 400 фунтов. Их разыскивает полиция.