«Муж поставил мне условие: или я отдам новорожденную дочь приемным родителям, или он выставит меня вместе с другими детьми из дома. Как растить четырех детей на улице?.. Я была вынуждена отдать дочь».

Об этой грустной истории haqqin.az поведала Самая Мамедова, сбежавшая из дома и нашедшая вместе с двумя малолетними дочерями приют в общественной организации «Темиз Дунья». Несколько дней назад лишившаяся крова женщина родила еще одну дочь. То есть, всего у нее шестеро детей.

А вот дочь, рожденную предпоследней два года назад, Самая, покорившись воле мужа, отдала приемным родителям. Однако опомнившись, она решила вернуть ребенка и обратилась в полицию. Разумеется, супруг возмутился, что пошли ему наперекор, и принялся издеваться над женщиной.

«Знаю, что сама виновата. Надо было сразу, еще до родов, обратиться в полицию. Но я боялась, что вместе с детьми окажусь на улице. У меня было тогда двое сыновей и две дочери. Сыновьям 9 и 8 лет, дочкам – 7 и 4 года. Потом родилась девочка, которую отдали. А теперь вот еще одна. Я целыми днями работала по хозяйству, ухаживала за скотом. Практически постоянно муж избивал меня и оскорблял, но из-за детей я терпела это. Бил он и моих девочек. Никогда не прощу ему, что отобрал у меня дочь», - рыдая, вспоминает Самая Мамедова.

Женщина уверяет, что до последнего момента не верила, что ей придется отдать ребенка. Муж не позволил Самае идти к врачам, и она только на шестом месяце беременности узнала, что у нее будет дочь. Когда муж узнал, что родится девочка, он отправился искать бездетную семью, предварительно избив жену. И он нашел таких людей в соседнем селе. Безжалостный супруг заставил жену рожать не в больнице, а дома. И сразу после родов девочку отдали в чужую семью, а в деревне сказали, что ребенок умер при рождении. Мать Самаи, узнав правду, посоветовала через полицию попытаться вернуть ребенка.

«Я обратилась в полицию и в суд. А муж пригрозил, что если я верну малышку, он убьет и меня, и ее. Тем не менее, я не отступилась. Однако в полиции объяснили, что поскольку ребенку уже два года и другая семья уже оформила на него документы как на своего ребенка, вернуть его уже не получится. Когда муж узнал, что я обратилась в суд, он отобрал у меня сыновей, а меня вместе с девочками выгнал из дома.

Я была беременна шестым ребенком, а мой муж в это время связался с женой своего друга. Оказывается, они уже пять лет встречались. Супруг этой женщины, узнав об измене, развелся с ней. Ну и мой законный муж привел любовницу к нам в дом, потребовав, чтобы я смирилась и жила с ней под одной крышей. Когда узнала, что у меня опять будет дочь, поняла, что и этого ребенка отберут.

Больше такого допустить я не могла и уехала с дочками в Баку. Здесь я обратилась в суд и буду добиваться, чтобы и сыновей отдали мне. Уже подала на развод. Четыре дня назад я родила девочку. Не хочу отказываться и от того ребенка, которого усыновила чужая семья, попытаюсь и ее вернуть», - мечтает Самая.

Женщина надеется, что вернется в родное село и своим трудом в фермерском хозяйстве сможет прокормить своих шестерых детей.

«Одиннадцать лет я выполняла всю сельскую работу. Запросто заменю пятерых мужиков. Мой муж ничем не занимался, я сама вела все хозяйство. Если смогу вернуться в свой дом, то сумею прокормить и вырастить своих детей», - уверена женщина.

Как говориться, Бог в помощь!