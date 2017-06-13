В Джалилабаде сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели операцию по задержанию Джалаледдина Агаева, сообщает телеканал ARB TV.
В результате проведенных оперативных мероприятий Дж.Агаев был задержан и при нем было обнаружено 1,3 килограмма героина и 2 килограмма терьяка. Задержанный сказал, что приобрел эти наркотики у граждан Ирана в целях дальнейшей перепродажи.
По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые следственные мероприятия.