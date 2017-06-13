Министр обороны Германии: «Отношения с Россией надо выстраивать с позиции силы»

Германия заинтересована в устранении разногласий с Россией, но с позиции силы. Об этом заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне, передает во вторник, 13 июня, ТАСС.

«Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров», — ответила глава оборонного ведомства на вопрос о степени исходящей от Москвы угрозы.

Она добавила, что «немцы на протяжении 40 лет получали выгоду от НАТО».

«Мы знаем, что это такое, когда восточные границы защищены. Мы полагаем, что настало время предоставить эту защиту нашим восточным соседям и таким образом отдать долг», — подытожила фон дер Ляйен.

В 2016-м и начале 2017 года альянс начал размещать в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. В некоторых из них служат в том числе военные из Германии.