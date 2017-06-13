Подписаться на уведомления
 

Министр обороны Германии: «Отношения с Россией надо выстраивать с позиции силы»

 

Германия заинтересована в устранении разногласий с Россией, но с позиции силы. Об этом заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне, передает во вторник, 13 июня, ТАСС.

«Наша позиция такова: мы хотим разумных отношений с Россией, но мы знаем, что это должно происходить с позиции силы. Должно быть ясно, что мы заинтересованы в разрешении конфликтов за столом переговоров», — ответила глава оборонного ведомства на вопрос о степени исходящей от Москвы угрозы.

Она добавила, что «немцы на протяжении 40 лет получали выгоду от НАТО». 

«Мы знаем, что это такое, когда восточные границы защищены. Мы полагаем, что настало время предоставить эту защиту нашим восточным соседям и таким образом отдать долг», — подытожила фон дер Ляйен.

В 2016-м и начале 2017 года альянс начал размещать в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны. В некоторых из них служат в том числе военные из Германии.

160 просмотров


Старости
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Наша погода
Сегодня 20° / 17°
14 Июн 24° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9053 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины выставлен на аукцион
Министр обороны Германии: «Отношения с Россией надо выстраивать с позиции силы»
«Бандотдел» арестовал наркоторговца фото; видео
«Муж отдал чужим моих детей и привел домой любовницу» наша жизнь
В Британии владелец кафе отбился от грабителей табуреткой видео
Гражданин Турции найден мертвым в Баку
Посол США в Катаре подала в отставку
Еврокомиссия может ввести санкции против Чехии, Венгрии и Польши
В Дербенте ранили депутата Фаталиева
Reuters: Высланные из Молдавии российские дипломаты вербовали боевиков
Горбачев: «Я не понимаю, почему меня раскритиковал Путин»
Египет все же передаст Саудовской Аравии спорные острова
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Нефть дешевеет на данных ОПЕК о росте добычи
Перестрелка у здания банка в Москве
Госкомстат об инфляции в Азербайджане
Эрдоган: «Изоляция Катара противоречит исламским ценностям»
Макрон снова творит чудо наш комментарий
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Главные таможенники СНГ на приеме у Ильхама Алиева фото
Полное расписание бакинского уик-энда «Формулы-1»
Турецкая армия в Нахчыване Учения у границ Армении; фото; видео
Экс-президент Польши выступил за отмену виз с Азербайджаном эксклюзив
Александр Скаков: «В Армении думали, что у них сильная армия и войны быть не может…»
Армяне осуществляют многоцелевые диверсии эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться