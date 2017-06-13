Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины выставлен на аукцион

Поход в театр с 27-летней заместительницей министра энергетики Украины Наталией Бойко выставлен на благотворительный аукцион. Информация об этом опубликована на сайте украинских государственных публичных закупок ProZorro. Стартовая цена лота составляет 100 гривен ($3,8).

«Заместитель министра присоединилась к акции «Месяц добра» и приглашает в театр. Наталья Бойко, уроженка Львова и настоящая ценительница театрального искусства, подобрала нечто особенное для победителя и уверена, что спектакль не оставит равнодушным и подарит букет замечательных эмоций», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что завтрак с 25-летней замглавы МВД Украины Анастасией Деевой был выставлен на благотворительный аукцион.