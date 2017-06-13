Подписаться на уведомления
 

Трамп забанил писателя Стивена Кинга

 

Писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп внес его в "черный список", так что теперь он не может читать Twitter президента.

Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. В мае 2017 года Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Придется покончить с собой", — написал Кинг в Twitter.

Причины такого решения пока неизвестны. В комментариях к сообщению Кинга пользователи делятся аналогичной проблемой: по их мнению, их внесли в "черный список" из-за несогласия с точкой зрения Трампа.

1105 просмотров


Старости
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Эмомали Рахмон присвоил своей дочери самый высокий чин
Наша погода
Сегодня 20° / 17°
14 Июн 24° / 19°
15 Июн 28° / 19°
16 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9053 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Столкновение поездов в Италии: есть пострадавшие
Министр обороны Армении принял участие в заседании ОДКБ
Турецкие генералы обсуждают в Катаре создание военной базы
Трамп забанил писателя Стивена Кинга
Поход в театр с 27-летней замминистра энергетики Украины выставлен на аукцион
Министр обороны Германии: «Отношения с Россией надо выстраивать с позиции силы»
«Бандотдел» арестовал наркоторговца фото; видео
«Муж отдал чужим моих детей и привел домой любовницу» наша жизнь
В Британии владелец кафе отбился от грабителей табуреткой видео
Гражданин Турции найден мертвым в Баку
Посол США в Катаре подала в отставку
Еврокомиссия может ввести санкции против Чехии, Венгрии и Польши
В Дербенте ранили депутата Фаталиева
Reuters: Высланные из Молдавии российские дипломаты вербовали боевиков
Горбачев: «Я не понимаю, почему меня раскритиковал Путин»
Египет все же передаст Саудовской Аравии спорные острова
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Нефть дешевеет на данных ОПЕК о росте добычи
Перестрелка у здания банка в Москве
Госкомстат об инфляции в Азербайджане
Эрдоган: «Изоляция Катара противоречит исламским ценностям»
Макрон снова творит чудо наш комментарий
Генпрокуратура опровергает депутата: Афгана Мухтарлы не задерживали в Тбилиси
Главные таможенники СНГ на приеме у Ильхама Алиева фото
Полное расписание бакинского уик-энда «Формулы-1»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться