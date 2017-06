Трамп забанил писателя Стивена Кинга

Писатель Стивен Кинг заявил, что президент США Дональд Трамп внес его в "черный список", так что теперь он не может читать Twitter президента.

Кинг в мае 2016 года был одним из писателей, подписавших онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. В мае 2017 года Кинг заявил, что доступ Трампа к "ядерной кнопке" страшнее любого его хоррора.

"Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Придется покончить с собой", — написал Кинг в Twitter.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.