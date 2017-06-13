Турецкие генералы обсуждают в Катаре создание военной базы

В соответствии с соглашением "О размещении турецкого военного контингента в Катаре», ратифицированным седьмого июня в парламенте Турции, накануне в Катар из Турции направилась военная делегация в составе трех высокопоставленных военных чинов, передают сегодня турецкие СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба.

В сообщении отмечается, что членам делегации поручены работы в рамках подготовки к развертыванию турецкого контингента в этой стране.

Ранее в Турции был принят закон о ратификации соглашения между Турцией и Катаром о размещении на территории Катара турецкого военного контингента, подписанное 28 апреля 2016 года.

Создание турецкой военной базы в Катаре предусмотрено соглашением об укреплении двустороннего сотрудничества, подписанным сторонами в 2014 году.

Соглашение вступило в силу девятого июня после того, как было одобрено президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Помимо этого, парламентом был ратифицирован "Протокол о сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и правительством Государства Катар в сфере обучения и профессиональной подготовки кадров жандармерии".

Отмечается, что данный протокол был подписан второго декабря 2015 года в Дохе в рамках соглашения "О сотрудничестве в сфере безопасности между министерствами внутренних дел Турецкой Республики и Государства Катар".

Протокол, подготовленный с целью определить рамки и принципы сотрудничества, которое будет налажено между Главным командованием жандармерии Турции и Управлением сил внутренней безопасности Катара, определяет обязанности и ответственность сторон в связи с планированием, координацией и осуществлением образовательной деятельности.