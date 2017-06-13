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Столкновение поездов в Италии: есть пострадавшие

 

Порядка 10 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в итальянской области Апулия, где почти год назад произошла одна из самых крупных железнодорожных катастроф в истории Италии, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла в нескольких километрах от крупного города Лечче. Предполагается, что поезда, двигавшиеся навстречу друг другу, столкнулись из-за неисправности стрелочного механизма: на данном участке движение осуществляется по одному железнодорожному пути.

К счастью, скорость движения составов была невысока: инцидент привел к травмам у порядка десяти человек, поездам нанесен небольшой ущерб. Всего было около 80 пассажиров.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные, которые высадили пассажиров поезда и на школьном автобусе доставили их в ближайший населенный пункт Сан-Донато.

В июле 2016 года в Апулии произошла крупная железнодорожная катастрофа: два пассажирских поезда на большой скорости столкнулись на однопутной железной дороге близ города Андрия. В результате столкновения три вагона были полностью разрушены. Жертвами этой аварии стали 23 человека, около 50 пострадали.

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Столкновение поездов в Италии: есть пострадавшие
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