Глава МИД Ирана: "Саудовская Аравия активно поддерживает террористов"

Саудовская Аравия активно поддерживает террористические группы на восточных и западных границах Ирана. Об этом в Осло заявил глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф, сообщает PressTV.

Зариф упомянул недавние высказывания официальных лиц Саудовской Аравии, сделанные до терактов в Тегеране, назвав их «прямой угрозой и очень опасной провокацией» со стороны Эр-Рияда.

По его словам, Иран насторожен, так как располагает данными о том, что Саудовская Аравия активно поддерживает террористов. Он отметил, что США под руководством Дональда Трампа предпочитают не замечать роли Саудовской Аравии в терактах 11 сентября 2001 года.