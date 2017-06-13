Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть вернулись к росту в преддверии публикации статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на вечер 13 июня стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% — до 48,62 доллара за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,63% — до 46,37 доллара за баррель.

В начале торгов вторника обе марки дорожали в среднем на 0,5%, однако после публикации июньского доклада ОПЕК цены перешли к снижению. В частности, это было связано с данными о росте добычи нефти стран ОПЕК на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем — до 32,139 миллиона баррелей в сутки.

Во вторник вечером нефтяные цены снова растут, поскольку трейдеры готовятся к публикации данных от Американского института нефти (API) и Минэнерго США.