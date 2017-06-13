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В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли видео

 

В сети появилась видеозапись единственного задокументированного реального поединка гонконгско-американского актера Брюса Ли. Ролик опубликован на YouTube-канале Beerdy — Bruce Lee Central.

На записи — бой Ли с одним из его учеников Тедом Вонгом в стиле смешанных боевых искусств. Соперники одеты в защитную форму. В подписи к видео отмечается, что им не разрешалось драться без защиты.

Брюс Ли (1940-1973) — актер, известный благодаря использованию элементов китайских боевых искусств в своих лентах. В его фильмографии такие картины, как «Кулак ярости», «Путь дракона» и «Игра смерти».

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