Бой на востоке Турции: ранены военнослужащие

В турецкой провинции Бингель произошла перестрелка между военными и террористами ПКК, сообщает CNN Turk.
Согласно информации, в результате перестрелки двое военных получили ранения. Они доставлены в ближайшую больницу.
В турецкой провинции Бингель произошла перестрелка между военными и террористами ПКК, сообщает CNN Turk.
Согласно информации, в результате перестрелки двое военных получили ранения. Они доставлены в ближайшую больницу.
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