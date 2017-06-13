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Назван самый высокооплачиваемый президент в Латинской Америке

 

Президент Гватемалы Джимми Моралес получает самую большую зарплату среди глав латиноамериканских стран, а меньше всех получает глава Никарагуа Даниэль Ортега, сообщает портал Prensa Libre.

По официальным данным правительства Гватемалы, ежемесячно Моралесу выплачивается вознаграждение в 19,3 тысячи долларов США, что составляет примерно 50 минимальных зарплат. Однако еще в начале 2016 года Моралес объявил, что будет направлять на благотворительность около 60% своих доходов на посту главы государства.

За Моралесом следуют главы Чили Мишель Бачелет (14,9 тысячи долларов), Мексики Энрике Пеня Ньето (13,8 тысячи), Уругвая Табаре Васкес (11,6 тысячи), Колумбии Хуан Мануэль Сантос (11,3 тысячи).

При этом пять президентов (Перу, Гондурас, Венесуэла, Боливия, Никарагуа) за свою работу получают менее 5 тысяч долларов в месяц. Самым "бедным" президентом является глава Никарагуа Даниэль Ортега: его зарплата в месяц составляет всего 3,2 тысячи долларов, на втором месте с конца идет глава Боливии Эво Моралес (3,3 тысячи долларов).

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