США впервые не поздравили Россию с 12 июня

США впервые за 25 лет не прислали в российское посольство поздравление с Днем России. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель дипведомства Николай Лахонин.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал Лахонин.

Это заявление прозвучало одновременно с высказыванием госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся на рекордно низком уровне, и продолжают ухудшаться.

День России отметили 12 июня в пятнадцатый раз. Десять лет до этого он существовал как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (в народе — День независимости). Документ об учреждении праздника был принят на первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 года. 12 июня в России объявлен выходным днем.