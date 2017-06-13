Глава Дашкесана рассказал, как отдохнуть в Грузии на 100 манатов

Глава Дашкесана Ахад Абиев открыл для себя новое направление для туризма. В интервью изданию Ölkə.Az Ахад Абиев признался, что уже четыре дня как находится в отпуске и отдыхает в грузинском Боржоми.

«Я отдыхаю, как и все, в недорогом месте. Я приехал в Грузию, потому что это близко и здесь очень дешево. Рад тому, что очень много наших соотечественников отдыхают в Грузии. Можно сказать, что здесь больше половины Дашкесана. Жители Газаха и Товуза также предпочитают Грузию», - рассказывает глава района.

Ахад Абиев также раскрывает секрет популярности Грузии у азербайджанцев как место для отдыха.

«Достаточно, если у тебя есть деньги на бензин, чтобы доехать до Грузии. Со 100 манатами ты можешь хорошенько отдохнуть здесь. Тем более сейчас месяц Рамадан и люди почти не употребляют алкоголь. Я здесь практически ничего не кушаю, только пью воду», - откровенничает с корреспондентом Абиев.

Глава района также признался, что развитию туризма в Дашкесане мешает непогода.

«В Дашкесане каждый день идут проливные дожди. Даже не знаю, с чем связана такая погода, но она создает препятствия для развития туризма в нашем районе. Дожди также нанесли серьезный ущерб Дашкесану, погибло очень много домашней птицы», - сказал он.