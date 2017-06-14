США вводят новые санкции против России

Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Находящимся под санкциями российским банкам могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14, следует из документа, сообщает РИА Новости.

Компаниям и физическим лицам США будут запрещены "все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней".

Согласно текущим ограничениям, американским гражданам и компаниям запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем 90 дней. Все остальные транзакции с ними разрешены.

Кроме того, предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетиков. Компаниям и физлицам США будут запрещены "все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 30 дней".

Сенат сейчас рассматривает несколько законопроектов об ограничениях в отношении России с неясными шансами на их принятие. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного и энергетического секторов экономики.

Сенаторы будут голосовать за или против новых мер в четверг после процедурного голосования в среду. Затем санкции должна одобрить палата представителей, а уже после этого — Белый дом.

Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения Конгресса.